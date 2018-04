Геймеры объявили охоту на снежного человека в Far Cry 5

ћногие игроки написали, что путешеству€ по миру Far Cry 5 они иногда слышали звуки какого-то очень подозрительного существа.»гроки в новый шутер Far Cry 5 от компании Ubisoft обнаружили в игре сразу несколько намеков на присутствие снежного человека. ѕосле этого геймеры объ€вили охоту на монстра, и прин€лись массово искать его в большом открытом мире игры.ак сообщает интернет-издание иевские ¬едомости со ссылкой на Gamebomb.ru, геймеры в Far Cry 5 обнаружили €вные указани€ на то, что где-то в игре может быть спр€тан снежный человек. “ак, на одной из информационных досок в штате ћонтана была обнаружена газетна€ заметка с информацией о том, что охотники напали на след снежного человека. “ам же оказалось несколько скриншотов местности и указани€ возможного нахождени€ существа на карте мира игры. “акже был обнаружен и слепок отпечатка ноги существа. ѕосле этого на попул€рном сетевом ресурсе Reddit по€вилс€ целый раздел, посв€щенный всевозможным намекам на присутствие и советам по поиску снежного человека в Far Cry 5.ћногие игроки написали, что путешеству€ по миру Far Cry 5 они иногда слышали звуки какого-то очень подозрительного существа неподалеку. “акже в режиме Far Cry Arcade была обнаружена модель снежного человека, котора€ может быть и в самой игре. Ќа данный момент никому из геймеров не посчастливилось столкнутьс€ с легендарным существом. ¬полне веро€тно, что самого монстра в игре пока нет, но разработчики из Ubisoft могут добавить его в любой момент. »нтересно, что одно из DLC к предыдущей игре серии Far Cry 4 было посв€щено охоте на …ети в заснеженных горах ирата (Kyrat).–анее стало известно, какое оружие в Far Cry 5 €вл€етс€ самым любимым у игроков. Ћопата оказалась €вным фаворитом среди геймеров благодар€ нескольким уникальным особенност€м и наносимому урону, и многие прин€лись посв€щать ей целые видеоролики с подборкой необычных игровых моментов...