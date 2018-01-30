Геймеры объявили охоту на снежного человека в Far Cry 5

Игроки в новый шутер Far Cry 5 от компании Ubisoft обнаружили в игре сразу несколько намеков на присутствие снежного человека. После этого геймеры объявили охоту на монстра, и принялись массово искать его в большом открытом мире игры.
Как сообщает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на Gamebomb.ru, геймеры в Far Cry 5 обнаружили явные указания на то, что где-то в игре может быть спрятан снежный человек. Так, на одной из информационных досок в штате Монтана была обнаружена газетная заметка с информацией о том, что охотники напали на след снежного человека. Там же оказалось несколько скриншотов местности и указания возможного нахождения существа на карте мира игры. Также был обнаружен и слепок отпечатка ноги существа. После этого на популярном сетевом ресурсе Reddit появился целый раздел, посвященный всевозможным намекам на присутствие и советам по поиску снежного человека в Far Cry 5.
Многие игроки написали, что путешествуя по миру Far Cry 5 они иногда слышали звуки какого-то очень подозрительного существа неподалеку. Также в режиме Far Cry Arcade была обнаружена модель снежного человека, которая может быть и в самой игре. На данный момент никому из геймеров не посчастливилось столкнуться с легендарным существом. Вполне вероятно, что самого монстра в игре пока нет, но разработчики из Ubisoft могут добавить его в любой момент. Интересно, что одно из DLC к предыдущей игре серии Far Cry 4 было посвящено охоте на Йети в заснеженных горах Кирата (Kyrat).
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