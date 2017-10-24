Дани Алвес стал самым титулованным футболистом в мире

Бразильский защитник клуба «Пари Сен-Жермен» Дани Алвес стал самым титулованным футболистом в истории после того, как получил Кубок французской лиги.31 марта Дани Алвес в составе ПСЖ выиграл Кубок французской лиги, разгромив «Монако» со счетом 3:0. Этот кубок стал 36-м завоеванным трофеем Алвеса. Победа позволила бразильцу обойти в списке самых титулованных футболистов Кенни Далглиша и Райана Гиггза, у которых по 35 титулов.В расчет принимались турниры, в которых спортсмен сыграл хоть в одном матче. Наибольшее число побед Алвеса завоевал в составе «Барселоны», в которой играл восемь сезонов. С этой командой он выиграл 23 турнира. Еще пять — в составе «Севильи», четыре — в сборной Бразилии и по два — в «Ювентусе» и «Пари Сен-Жермен».Дани Алвес — шестикратный чемпион Испании, кроме того, он пять раз завоевывал Кубок и Суперкубок Испании. Также он трехкратный победитель Лиги чемпионов, двукратный — Кубка УЕФА и четырехкратный победитель Суперкубка УЕФА. В его копилке и трижды завоеванный титул клубного чемпионата мира, дважды — Кубок конфедераций. Еще по разу он побеждал в чемпионате и Кубке Италии, Кубке французской лиги, Суперкубке Франции, Кубке Нордесте и Кубке Америки.Make that 37 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 for @DaniAlvesD2🏅Most trophies ever for one player 🔝 pic.twitter.com/kcwtTXcfqU— Paris Saint-Germain (@PSG_English) 31 марта 2018 г.Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий...