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Наука

Уже скоро: китайская космическая станция упадет на Землю

Уже скоро: китайская космическая станция упадет на Землю
Тяньгун-1 сгорит в атмосфере.

Китайская космическая станция Тяньгун-1 упадет на Землю в ночь на понедельник, 2 апреля.
Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на focus.ua.

По последним прогнозам, станция, вероятно, войдет в атмосферу около 2:25 (по киевскому времени). Впрочем, ученые отмечают, что погрешность времени возможного падения составляет около суток.
Скорее всего, Тяньгун-1 сгорит в атмосфере, но часть обломков, таких как топливные баки и элементы двигателей, могут упасть на Землю. При приближении к поверхности китайская станция массой 8,5 тонны может развить скорость до 26 тысяч км/час.
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"Сложно сказать, какое количество обломков уцелеет, ведь Китай не раскрывает модель станции", - отметил Элиас Абутаниус из Австралийского центра космических исследований. Китайские специалисты утверждают, что падение станции не будет напоминать катастрофу из научно-фантастических фильмов. Это будет похоже на метеоритный дождь...

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