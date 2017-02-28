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Дату выборов губернатора Кемеровской области назвали в ЦИК
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Киевские Ведомости
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Спорт
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Спорт
«Атлетико» в Мадриде победил «Депортиво»
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Лия Самойлова
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