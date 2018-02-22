Власти Киева ожидают увеличения потока туристов

В этом году власти Киева готовятся открыть несколько обновленных туристических объектов, которые помогут привлечь больше туристов в Киев.
Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко в эфире телеканала “Киев”. По его словам, только в мае город посетят десятки тысяч гостей, которые приедут посмотреть финал Лиги Чемпионов УЕФА.
Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на kievtime.com.
“26 мая состоится финал Лиги Чемпионов. Мы ожидаем много туристов. Наша задача – чтобы каждый из них, вернувшись домой, рассказал, какой замечательный город Киев. Туристическая отрасль – одна из доходных статей каждого города. В прошлом году нашу столицу посетило полтора миллиона туристов. В этом году мы ожидаем два с половиной миллиона гостей. Я убежден, что у Киева большой туристический потенциал и мы его развиваем, – отметил Кличко. – В этом году будут обновлены, в частности, Владимирская горка, Аллея художников, Пейзажная аллея. Мы скоро будем открывать очень красивые лестницы от Пейзажной аллеи к урочищу Гончары-Кожемяки. Обустроим территорию вокруг Андреевской церкви”, – отметил Кличко.
Мэр столицы напомнил, что каждый турист в среднем тратит в Киеве 150 долларов в сутки. И эти средства – тоже инвестиции в экономику столицы, сообщают Украинские новости.
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Также, по словам Кличко, многие гости приедут в город осенью, когда Киев будет принимать 56-й Конгресс Всемирного боксерского совета (WBC). Такое большое боксерское мероприятие в Украине состоится впервые.
“Мы ожидаем визит многих гостей, а также более 600 участников Конгресса из более 100 стран мира – звезд бокса, промоутеров, судей и спортивных функционеров. Это еще одна прекрасная возможность привлечь больше гостей в Киев, презентовать наш город. И моя миссия, как мэра столицы, – делать все, чтобы к нам приезжало как можно больше людей”, – отметил Виталий Кличко...