| | 2 апреля Украину ожидают дожди и мокрый снег
Социум

2 апреля Украину ожидают дожди и мокрый снег

2 апреля Украину ожидают дожди и мокрый снег
Снег возможен на Западной Украине.

Погода в Украине в понедельник, 2 апреля, будет дождливой, прохладной, а в западных регионах вероятен мокрый снег. В то же время в южных и восточных областях будет тепло. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на 24 Канал.

"2 апреля весна опять выбрыкнет похолоданием и даже мокрым снегом", – отметила она.

По словам Диденко, на западе и в северных областях температура воздуха составит +3+9 градусов, а ночью на градусниках ожидаются даже небольшие "минусы".

Однако на востоке, в центре и на юге погода останется теплой, +9+15 градусов.

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В целом на всей территории Украины пройдут дожди. Только в Одесской и Николаевской области будет облачно, однако без осадков...

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