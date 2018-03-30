2 апреля Украину ожидают дожди и мокрый снег

Погода в Украине в понедельник, 2 апреля, будет дождливой, прохладной, а в западных регионах вероятен мокрый снег. В то же время в южных и восточных областях будет тепло. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на 24 Канал.
"2 апреля весна опять выбрыкнет похолоданием и даже мокрым снегом", – отметила она.
По словам Диденко, на западе и в северных областях температура воздуха составит +3+9 градусов, а ночью на градусниках ожидаются даже небольшие "минусы".
Однако на востоке, в центре и на юге погода останется теплой, +9+15 градусов.
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В целом на всей территории Украины пройдут дожди. Только в Одесской и Николаевской области будет облачно, однако без осадков...