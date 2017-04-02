| | В столице состоится акция «Киев в голубом»
Социум

В столице состоится акция «Киев в голубом»

В столице состоится акция «Киев в голубом»
Акция посвящена поддержке людей, страдающих аутизмом.

В парке Шевченко 2 апреля состоится акция "Киев в голубом". Об этом сообщили организаторы мероприятия на своей странице в фейсбуке, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Status Quo.
Акция будет посвящена поддержке людей, страдающих аутизмом. Всех, кто желает присоединиться к акции, призывают прийти в одежде голубого цвета.

В этот день участники мероприятия выстроятся в голубую ленту, которая является символом аутизма, и выпустят воздушные шары.

Также во время акции дети будут собирать большой пазл-сердечко. Планируется проведение инклюзивных творческих мастер-классов и концерт.

Читайте также: Какие изменения ждут украинцев с 1 апреля

Начало мероприятия – в 13.00...

Еще по теме

В Казани 2 апреля здания окрасят в синий цвет

В Казани 2 апреля здания окрасят в синий цвет

Вчера, 03:01
Читать
В Липецке состоится акция «Мы вместе», посвящённая проблемам аутизма

В Липецке состоится акция «Мы вместе», посвящённая проблемам аутизма

2-04-2017, 14:05
Читать
Акция «Ночь Гарри Поттера» пройдет в Ижевске

Акция «Ночь Гарри Поттера» пройдет в Ижевске

29-01-2017, 10:44
Читать
В Киеве берега Днепра соединят живой цепью

В Киеве берега Днепра соединят живой цепью

21-01-2016, 14:52
Читать
В Москве пройдет акция «Библионочь-2015»

В Москве пройдет акция «Библионочь-2015»

15-08-2015, 22:33
Читать
Завтра в Крыму состоится акция протеста против референдума

Завтра в Крыму состоится акция протеста против референдума

13-03-2014, 20:18
Читать
Социум

Редактор раздела Социум
Написать на e-mail