В столице состоится акция «Киев в голубом»

В парке Шевченко 2 апреля состоится акция "Киев в голубом". Об этом сообщили организаторы мероприятия на своей странице в фейсбуке, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Status Quo.
Акция будет посвящена поддержке людей, страдающих аутизмом. Всех, кто желает присоединиться к акции, призывают прийти в одежде голубого цвета.
В этот день участники мероприятия выстроятся в голубую ленту, которая является символом аутизма, и выпустят воздушные шары.
Также во время акции дети будут собирать большой пазл-сердечко. Планируется проведение инклюзивных творческих мастер-классов и концерт.
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Начало мероприятия – в 13.00...