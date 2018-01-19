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Социум

В киевском метрополитене пошутили над пассажирами

В киевском метрополитене пошутили над пассажирами
Не всем пассажирам эта шутка понравилась.

1 апреля в Киевском метро сыграли с пассажирами злую шутку. В вагоне неправильно объявили остановку, поэтому многие не смогли попасть в нужный пункт назначения, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Информатор.
Об этом сообщает Информатор, который поверив на слово громкоговорителю, как обычно вышел на станции «Театральная». Какого же было наше удивление, когда станция оказалась «Крещатиком».

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Несмотря на то, что мы опоздали на работу, на администрацию метрополитена не обиделись, а просто улыбнулись. Хотя некоторые очень серьезные пассажиры были недовольны таким сюрпризом. По всей видимости, 1 апреля — не их любимый праздник...

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