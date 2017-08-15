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Социум

В Украине проверяют пожарную безопасность храмов

В Украине проверяют пожарную безопасность храмов
Проверку решили устроить перед Пасхой.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины проверит состояние пожарной безопасности культовых сооружений, сообщила пресс-служба ГСЧС, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Сегодня.
"Приближается один из самых больших религиозных праздников – Пасха. Этот праздник связан со скоплением большого количества людей в храмах и массовым использованием отрытого огня, в частности свечей, в культовых сооружениях", -отмечено в сообщении.

На протяжении последней недели служба проверила культовые сооружения Луганской, Волынской, Харьковской, Николаевской, Одесской, Хмельницкой, Херсонской, Житомирской областей.

"Во время рейдов сотрудники службы спасения обращают особое внимание на наличие в зданиях огнетушителей, путей эвакуации прихожан, противопожарного водоснабжения и сигнализации, знаков пожарной безопасности, состояние содержания электрохозяйства и приборов отопления", – отмечено в сообщении.

Кроме того, сотрудники службы проводят встречи со священнослужителями и прихожанами, напоминая им правила пожарной безопасности и пользования средствами пожаротушения.

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"Подобные мероприятия будут продолжаться и в дальнейшем к началу Пасхальных праздников", – уточнили в ГСЧС...

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