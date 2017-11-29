Швеция запретит въезжать в центр городов дизельным автомобилям

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В Киеве самоубийца прыгнул с Московского моста в Днепр
В Киеве после перестрелки между двумя водителями объявили план "перехват"
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Борисполь в Киевском облсовете будут представлять три депутата
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Путин хочет сделку, а Запад ищет баланс: в России указали на разницу подходов по Украине
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"Пиратская" копия Mercedes-Benz Gelandewagen дебютирует в Пекине
Ferrari 812 Superfast протестировали на дорогах общего пользования
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Немец повесил флаг России, протестуя против обвинений в "деле Скрипаля"
Глава МИД Германии заявил о необходимости дружить с Россией
"Не дам распять Иисуса!": зритель избил римского легионера на сцене
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Лагерь русского детства: появились новые печальные фото из Крыма
Социум
Зачем святить вербу: интересные традиции православного праздника Вербное Воскресенье
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Киевские Ведомости
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Стас Селиванов
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