| | Кроссовер Renault Captur станет гибридным и получит шасси Nissan Juke
Экономика

Кроссовер Renault Captur станет гибридным и получит шасси Nissan Juke

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Вчера, 09:42
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Nissan Juke получит серьезного конкурента от марки MG

Nissan Juke получит серьезного конкурента от марки MG

9-10-2017, 07:05
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В новых Nissan Juke не будет дизельных двигателей

В новых Nissan Juke не будет дизельных двигателей

26-01-2017, 19:22
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Выпущен 750-тысячный кроссовер Renault Captur

Выпущен 750-тысячный кроссовер Renault Captur

15-09-2016, 11:41
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Nissan Juke нового поколения представят в 2017 году

Nissan Juke нового поколения представят в 2017 году

20-07-2016, 17:21
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Nissan Juke нового поколения станет гибридом

Nissan Juke нового поколения станет гибридом

9-12-2015, 15:19
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Экономика

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