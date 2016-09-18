| | В Индии провели серию антитеррористических операций, есть погибшие
События

В Индии провели серию антитеррористических операций, есть погибшие

В Индии провели серию антитеррористических операций, есть погибшие
В результате действий военных ликвидировано не менее 13 боевиков.

В Индии в воскресенье, 1 апреля, силы безопасности убили, по меньшей мере, трех мирных жителей и ранили около 70 человек в Кашмире во время масштабных беспорядков, вызванных спецоперацией силовиков, сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на Буквы.

Так, в нескольких районах Кашмира в ночь на 1 апреля начались антитеррористические операции. В результате было ликвидировано не менее 13 боевиков, погибло несколько солдат.

Операции вызвали волнения среди местных жителей, которые вышли на протесты. Участники многотысячных акций бросали в полицейских камни и выкрикивали антиправительственные лозунги, а те, в свою очередь, применили оружие и слезоточивый газ.

Кашмир – штат Индии, населенный преимущественно мусульманами. Значительная часть его жителей выступает за присоединение к Пакистану. Радикально настроенные лица постоянно пополняют ряды вооруженных формирований, пытающихся добиться выхода из состава Индии. В ответ на это власти страны жестко подавляют проявления сепаратизма, применяя армию и силы безопасности.

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Спор за контроль над Кашмиром уже несколько раз приводила к военным действиям между Пакистаном и Индией...

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