Французы доставят в Харьков весну

На следующей неделе в Харькове и еще нескольких городах Украины открывается традиционный фестиваль «Французская весна в Украине» – уже пятнадцатый.На фестивале, как всегда, будет представлено все многообразие французского искусства, сообщает пресс-служба горсовета со ссылкой на исполнительного директора Французского института в Украине Матье Ардена.– Мы знаем, что украинский зритель очень любит кино Франции, и не хотим его разочаровывать. Поэтому в кинопрограмму вошли самые разные фильмы – ретроспективные и современные, короткометражки, драмы, комедии, детективы, фантастика, – говорит Матье Арден.Традиционная «Долгая ночь короткого метра» пройдет в кинотеатре «Киев» 14 апреля. Сеанс начнется в 23.00 и будет длится более шести часов. За это время зрители увидят 24 короткометражных фильма на языке оригинала с субтитрами.Еще одна кинопрограмма – ретроспектива «Роман с кино: экранизация французских бестселлеров». C 25 по 29 апреля в ивент-зоне Fabrika.space будут показаны пять фильмов по мотивам французских литературных произведений и комиксов. Все фильмы – 2009-2017 годов выпуска и ранее в Украине не демонстрировались.Как сообщил Матье Арден, открытие фестиваля «Французская весна» состоится 11 апреля в гостинице «Харьков палас» с участием посла Франции в Украине Изабель Дюмон. В этот день там пройдет эко-дефиле «прет-а-жете» французского дизайнера Изабель Тош, которая в течение многих лет создает свои наряды из вторсырья. Таким образом она привлекает внимание к проблеме обращения с отходами во всем мире.– Издалека одежда кажется красивой, но вблизи вы понимаете, что это все сделано из отходов, мусорных пакетов, жестяных банок, бутылок. Это очень оригинально и в то же время имеет серьезный социальный подтекст, – уверен Матье Арден.Среди интересных событий фестиваля – киноконцерт «Разношерстные собачки». В его рамках мультиинструменталист Жозеф д’Авнер сопровождает рок-музыкой анимационные мультфильмы 70-х годов, в которых главными героями являются собаки. Мероприятие пройдет в ДК «Арт-ареа».Кроме того, театральная компания «Странствующие короли» привезет в Харьков спектакль для детей и взрослых «Концерт для двух клоунов», получивший в 2013 году приз зрительских симпатий на фестивале в Авиньоне.Музыкальная программа будет представлена концертом джазового трио Реми Паносьяна, который состоится в Харьковской филармонии, и концертом в университете искусств им. И.П. Котляревского, посвященном творчеству композиторов Жана-Филиппа Рамо и Оливье Мессиана.21-22 апреля в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького пройдет открытый турнир по петанку.Также 21 апреля в Художественной галерее им. Г. Семирадского откроется выставка «Герой поневоле», посвященная первому украинскому графическому роману по повести Ивана Франко.– Внешне программа фестиваля представляется компактной и легкой, но на самом деле это результат огромной работы, поэтому надеюсь, что многие харьковчане придут на наши мероприятия и еще лучше узнают культуру Франции, ее традиции и современность, – уверяет Матье Арден...