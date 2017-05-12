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Шоу-Биз и культура

Андрей Данилко готов снова представить Украину на Евровидении

Андрей Данилко готов снова представить Украину на Евровидении
Артист принимал участие в конкурсе в образе Верки Сердючки.

Артист, член жюри национального отбора на Евровидение-2018 Андрей Данилко признался, что не против еще раз принять участие в конкурсе, сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на Realist.

«У меня такие были мысли. Думаю, ну такая скукотища, а мы тогда поехали и такого шума наделали, 10 лет нельзя было отдышаться. При наличии хорошего настроения и хорошей песни — я бы с удовольствием», — сказал он.

Он также прокомментировал решение норвежского певца Александра Рыбака снова участвовать в Евровидении.

«Чаще всего это плохо, особенно если ты выиграл, это очень опасно. Я думаю, Саша преследует одну цель — напомнить о себе», — считает Данилко.

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В 2007 году Верка Сердючка с песней Dancing Lasha Tumbai принесла Украине второе место на конкурсе...

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