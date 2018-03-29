| | Украинская певица и ее мама сделали одинаковые татуировки
Шоу-Биз и культура

Украинская певица и ее мама сделали одинаковые татуировки

Украинская певица и ее мама сделали одинаковые татуировки
Экс-солистка группы "Пара Нормальных" удивила поклонников.

Певица Анна Добрыднева удивила своих поклонников. Она рассказала о том, что сделала со своей мамой татуировки. Анне Добрыдневой и ее маме сделали рисунок в виде девушки с крыльями бабочки, сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на Новости Ю.

Добрыднева даже сделала несколько штрихов на тату своей маме лично. Артистка, как выяснилось, проходит обучение у мастера тату:

"Невероятное чувство! Теперь у нас с мамой одинаковые татуировки. Мы выбрали прекрасный символ: волшебное окрыленное существо – грациозная девушка с крыльями бабочки. Фея! Но это еще не все! Я сейчас прохожу обучение у лучшего мастера тату – Дмитрия Цилика. И некоторые элементы маминой татуировки выполнила самостоятельно! Друзья, я вам искренне желаю прекрасных взаимоотношений с родителями! Окрыляйте друг друга."

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К слову, подписчики Анны отметили, насколько хороша ее мама. Они считают, что выглядит она отлично...

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