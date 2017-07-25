Девушка в хиджабе впервые попала на обложку Vogue

Модель в хиджабе попала на обложку британского журнала Vogue впервые за всю его 102-летнюю историю (начиная с 1916 года).
Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на bykvu.com.
Так, для майского выпуска журнала были выбраны девять моделей, в том числе 20-летняя Халима Аден из Кении, снимающаяся в хиджабе. Кроме того, для обложки British Vogue снялись Адут Акеч, Радхика Наир, Йен Йанг Бае, Фаретта, Фран Саммерс, Виттория Черетти, Палома Эльсессер и Селена Форрест.
"Настал момент для Vogue сделать то, что он умеет лучше всего: показать, как может и должно выглядеть будущее. Еще пять лет назад групповой снимок с такими девушками не попал бы на обложку. Однако одним из величайших достижений модной индустрии последних месяцев стало то, что всю жизнь лежало в основе моего рабочего видения, — разнообразие", — отметил главный редактор британского Vogue Эдвард Эннинфул.
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