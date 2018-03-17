Монатик показал, как отпраздновал свой день рождения

Популярный украинский певец Монатик отметил день рождения на борту частного самолета. Известно, что праздник пришелся на время турне артиста.
Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на 24tv.ua.
На странице в Instagram Монатик поделился с поклонниками кадрами со скромного празднования.
Известно, что певцу исполнилось 32 года. С насыщенным графиком артисту не удалось с размахом отметить день рождения, однако, судя по фотографиям, праздник был веселым.
Будничная одежда, счастливые улыбки и оригинальное место проведения праздника – это не все, чем запомнится день рождения для Монатика.
Это был сложный этап, но как все проходим Последняя рифма в мои 31– прокомментировал событие Монатик.
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Угощал певец своих друзей шоколадным тортом и шампанским. От коллег и друзей Монатик получил невероятный подарок – билет на концерт популярного американского певца Джастина Тимберлейка, который состоится 9 июля в Лондоне. Вероятно, это была одна из грез украинца, поскольку он долгое время не скрывал эмоций и счастливо смотрел на подарок...