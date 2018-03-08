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По роману Стивена Кинга Томминокеры снимут фильм

По роману Стивена Кинга Томминокеры снимут фильм
Продюсерами ленты выступят Джеймс Ван, а также Рой Ли.

Книга американского писателя вышла в 1987 году. Действие в ней происходит в городке США, где жители подвергаются воздействию опасного газа.

Роман Тимминокеры Стивена Кинга, выпущенный писателем в 1987 году, экранизируют.
Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на ukrinform.ua.

Сообщается, что продюсерами ленты выступят Джеймс Ван (Проклятие Аннабель и Пила 3D), а также Рой Ли (Звонок и Оно).

Действие в романе разворачивается в американском городке, жители которого подвергаются воздействию опасного газа с откопанного космического корабля. В итоге люди приобретают сверхспособности, однако вместе с тем - и склонность к насилию.

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