| | «Яхта Сталина» станет плавучим музеем у Парка Горького
Шоу-Биз и культура

«Яхта Сталина» станет плавучим музеем у Парка Горького

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