В Латвии утвердили переход школ нацменьшинств на государственный язык

Школы нацменьшинств переходят на латышский язык.
Президент Латвии Вейонис 2 апреля утвердил образовательную реформу, согласно которой школы национальных меньшинств переходят на латышский язык обучения. Об этом сообщила пресс-служба латвийского президента, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Европейскую правду.
"Обучение в средней школе на латышском языке обеспечит равные возможности для всей молодежи получить качественное образование и построить свою жизнь в Латвии, чтобы здесь учиться и работать. Это создаст более сплоченное общество и сильное государство", - подчеркнул президент Латвии.
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Президент Латвии также отметил, что дети, как и раньше, смогут изучать предметы, связанные с национальными меньшинствами, их идентичностью и культурой, а также изучать значительное количество предметов на родном языке...