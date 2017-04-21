| | В США хакеры украли данные пяти миллионов платежных карт
События

В США хакеры украли данные пяти миллионов платежных карт

В США хакеры украли данные пяти миллионов платежных карт
Эта атака является одной из самых крупных в истории.

Группа хакеров украла у клиентов магазинов в США данные пяти миллионов кредитных и дебетовых карт и выставила часть информации на продажу. Об этом 1 апреля сообщила компания Gemini Advisory, которая специализируется на компьютерной безопасности, передаёт Киевские Ведомости со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что в сотрудничестве с несколькими финансовыми организациями компания подтвердила "с высокой степенью уверенности", что записи были украдены у клиентов магазинов Saks Fifth Avenue и Lord & Taylor в период с мая 2017 года по настоящее время.
В Gemini Advisory напомнили, что ранее хакеры из упомянутой группы взломали данные клиентов таких сетевых магазинов как Whole Foods, Chipotle, Omni Hotels & Resorts и отелей сети Trump Hotels, основанной в свое время действующим президентом США.

Читайте также: Экологический сбор: в Швеции ввели налог на авиабилеты

Специалисты компании подчеркивают, что нынешняя хакерская атака "является одной из самых больших и самых разрушительных, когда-либо поражавших розничные компании"...

Еще по теме

Хакеры взломали более тысячи отелей ради банковских карт их клиентов

Хакеры взломали более тысячи отелей ради банковских карт их клиентов

21-04-2017, 08:35
Читать
Компьютерный вирус похищает деньги клиентов интернет-магазинов

Компьютерный вирус похищает деньги клиентов интернет-магазинов

20-10-2016, 20:53
Читать

"Даже родителям данные банковской карточки светить нельзя, не то что в инт ...

19-10-2016, 16:36
Читать
Российские хакеры атаковали 85 крупных западных компаний

Российские хакеры атаковали 85 крупных западных компаний

23-09-2016, 15:16
Читать
Хакеры взломали платежные системы крупнейших отелей США

Хакеры взломали платежные системы крупнейших отелей США

15-08-2016, 19:24
Читать
В США хакеры взломали систему оплаты банковских услуг в более чем 20 отелях

В США хакеры взломали систему оплаты банковских услуг в более чем 20 отелях

15-08-2016, 10:45
Читать
События

Редактор раздела События
Написать на e-mail