| | Торговая война продолжается: Китай ответил на новые пошлины США
События

Торговая война продолжается: Китай ответил на новые пошлины США

Торговая война продолжается: Китай ответил на новые пошлины США
В Поднебесной приняли ответные меры.

Таможенная комиссия по тарифам китайского Государственного совета решила ввести повышенные пошлины на 128 товаров из Соединенных Штатов в ответ на недавнее решение Вашингтона относительно пошлин на алюминий и сталь из Пекина, сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на РБК-Украина.

Сообщается, что новыми тарифами на сталь и алюминий США нанесли "серьезный ущерб интересам Китая" и "чтобы защитить интересы Китая и сбалансировать потери, вызванные мерами США в отношении интересов Китая", были введены тарифы на импорт 128 товаров.
Фрукты и производимые из них продукты будут облагаться пошлиной в 15%, а свинина и продукцию из нее - в 25%. Решение вступает в силу с 2 апреля.

Читайте также: В Индии провели серию антитеррористических операций, есть погибшие

"Поддержка многосторонней торговой системы и приостановление тарифных уступок Соединенным Штатам являются законными мерами, принятыми Китаем с использованием правил Всемирной торговой организации и для обеспечения ее интересов", - сообщает китайский Минфин...

Еще по теме

Китай со 2 апреля вводит повышенные пошлины на 128 товаров из США

Китай со 2 апреля вводит повышенные пошлины на 128 товаров из США

Сегодня, 06:12
Читать
ЕС угрожает США ответными мерами и введением пошлин на сельхозпродукцию

ЕС угрожает США ответными мерами и введением пошлин на сельхозпродукцию

10-03-2018, 13:50
Читать
В США ожидается рост цен из-за пошлины на сталь и алюминий

В США ожидается рост цен из-за пошлины на сталь и алюминий

9-03-2018, 22:01
Читать
Вслед за санкциями: США обложат пошлиной российскую сталь

Вслед за санкциями: США обложат пошлиной российскую сталь

17-02-2018, 18:15
Читать
ЕС вводит антидемпинговые пошлины на импорт стальных листов из Китая

ЕС вводит антидемпинговые пошлины на импорт стальных листов из Китая

2-03-2017, 02:52
Читать
США вводят пошлины на российскую сталь

США вводят пошлины на российскую сталь

2-03-2016, 13:55
Читать
События

Редактор раздела События
Написать на e-mail