Мэру Владивостока не терпится решить туалетный вопрос

Глава приморской столицы на выходных осмотрел территорию Спортивной набережной. В числе объектов, которым мэр уделил внимание, оказалось и место, где планируется строительство общественного туалета в рамках приоритетного проекта по благоустройству городских территорий.Этот объект вошёл в тройку лидеров рейтингового голосования жителей Владивостока в день президентских выборов, 18 марта.Как сообщил руководитель дирекции по строительству объектов владивостокского городского округа Юрий Гуртяков, благоустройство туалета планируется завершить уже к сентябрю этого года. Однако Виталий Веркеенко, уточнили в пресс-службе мэрии, поручил ускорить сроки выполнения работ.Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что мэрия обнародовала результаты голосования по проектам благоустройства городской среды Владивостока. Наибольшее число голосов граждане отдали «Берегу здоровья». За тропу от спортивного комплекса «Олимпиец» до мыса Кунгасный проголосовало 15 917 человек. На втором месте оказалсяобщественный туалет в зоне отдыха «Площадь Спортивная гавань» — 15 631 голос. Тройку лидеров замыкает территория между набережной Цесаревича и улицей Светланской, включая Матросский сквер и скверы Невельского, Пушкина — 14 398 голосов...