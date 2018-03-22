Дешевле предшественника: озвучены рублевые цены нового Toyota Camry

Российский офис японской компании Toyota Motor Corporation огласил цены и комплектации седана Toyota Camry нового поколения. Минимальная стоимость популярного автомобиля в нашей стране – от 1 399 000 рублейToyotaToyota CamryВ РоссииЦеныСедан Toyota Camry нового поколенияToyota Motor CorporationВ России озвучены цены и комплектации седана Toyota Camry нового поколения. Популярный автомобиль доступен в семи различных комплектациях с тремя моторами, по цене от 1 399 000 до 2 341 000 рублейРоссийский офис японской компании Toyota Motor Corporation огласил цены и комплектации седана Toyota Camry нового поколения. Минимальная стоимость популярного автомобиля в нашей стране – от 1 399 000 рублей.Заинтересованные российские клиенты смогут купить седан Toyota Camry нового поколения в семи различных версиях с тремя бензиновыми атмосферными двигателями. Это: прежние «четвёрки» 6AR-FSE 2.0 (150 л.с.) и 2AR-FE 2.5 (181 л.с.) и двигатель 3.5 V6 серии 2GR-FKS, который используется на американской версии модели.Шестицилиндровый бензиновый агрегат способен генерировать 249 лошадиных сил. В свою очередь, в США отдача этого мотора составляет 305 сил. Как рассказали в компании, силовой агрегат 3.5 V6 был модернизирован. В частности, двигатель имеет увеличенную степень сжатия, комбинированный впрыск и новый гидравлический фазовращатель. Трансмиссии – 6АКП или 8АКП.Седан Toyota Camry нового поколенияФото: Toyota Motor CorporationКак уже отмечалось, минимальная цена седана Toyota Camry нового поколения в России – от 1 399 000 рублей. Это на восемь тысяч рублей дешевле, чем базовая версия модели прошлого поколения, без учёта специальных предложений и скидок, с которыми в последнее время предлагался прежний автомобиль. Максимальная цена – 2 341 000 рублей, за комплектацию Executive Safety.Всего для седана Toyota Camry нового поколения в России предусмотрено семь вариаций: «Стандарт», «Стандарт Плюс», «Классик», «Элеганс Safety», «Престиж Safety», «Люкс Safety» и «Executive Safety». С ценами на долгожданную новинку можно ознакомиться на официальном сайте японского производителя.Седан Toyota Camry нового поколенияФото: Toyota Motor CorporationВ арсенале самой доступной версии автомобиля значатся такие «фишки», как наружные зеркала с обогревом, электрическими регулировками и электроприводом складывания; кнопочное зажигание; селектор трансмиссии с кожаной оплёткой; фронтальные и боковые подушки безопасности, шторки безопасности; система помощи при подъеме по склону; электромеханический стояночный тормоз.Кроме этого уже в «базе» автомобиль получает обогрев лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей, 2-зонный климат-контроль, 16-дюймовые диски, подогрев передних сидений, механическую регулировку передних кресел, аудиосистему и спинку заднего сиденья, которая складывается в пропорции 60:40.Для седана Toyota Camry нового поколения в более богатых и дорогих версиях предусмотрены такие «прелести», как мультимедиа-система с 7- или 8-дюймовым монитором, датчики дождя, датчики парковки и круиз-контроль, а также комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense второго поколения.Седан Toyota Camry нового поколенияФото: Toyota Motor CorporationНапомним. Седан Toyota Camry восьмого поколения построен на совершенно новой «тележке» Toyota New Global Architecture (TNGA). Как неоднократно сообщалось ранее, на этой платформе построены все новые модели японского бренда. У седана появился более агрессивный и спортивный внешний вид.Дина кузова нового 4-дверного Toyota Camry достигает 4 885 мм. Показатели ширины и высоты – 1 840 и 1 455 мм соответственно. Расстояние между осями – 2 825 мм. Объём багажного отделения (минимальный) – 469 литров. Как и предшественник, седан Toyota Camry нового поколения для России собирается на мощностях петербургского завода японского бренда.Вконтакте, Twitter, Telegram, Facebook