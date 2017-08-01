| | Настасья Самбурская раскрыла хитрый обман сторонников бодипозитива
Шоу-Биз и культура

Настасья Самбурская раскрыла хитрый обман сторонников бодипозитива

Актриса выразила у себя в Instagram недовольство пропагандой лишнего веса. Настасья Самбурская заявила, что не имеет ничего против толстяков, однако не поддерживает их стремление создать вокруг себя положительный имидж. Тем самым они сбивают с толку людей, которым следует ходить в тренажерку.
Настасья Самбурская не согласна с тем, что тренироваться должны только мужчины. А женщины по утрам что - должны искать бутерброды в своих жировых складках? Актриса уверена, что будет намного полезнее, если потратить два часа на занятия спортом, а не на «обжираловку», пишет сайт life-dom2.su

Также Настасья Самбурская уличила бодипозитивщиц в обмане. Если они говорят, что нужно принимать себя такой, какая есть, то почему они все красятся, накачивают губы, наращивают ресницы и ногти, удаляют нежелательные волосы? Почему жир они воспринимают с позитивом, а остальные свои недостатки исправляют?

Настасья Самбурская раскрыла хитрый обман сторонников бодипозитива

Внезапный порыв критики Настасья Самбурская объяснила тем, что ей временно запретили заниматься спортом, но она не хочет, как другие толстухи, визжать, что лишний вес - это прекрасно.

Настасья настаивает, что важно поддерживать тело в хорошей форме. Она отнюдь не требует голодать, ведь можно питаться полезной пищей, которая укрепляет здоровье, а не закупоривает сосуды холестерином. И даже если нет денег на спортзал, никто не мешает тренироваться дома...

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