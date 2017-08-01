Настасья Самбурская раскрыла хитрый обман сторонников бодипозитива

Актриса выразила у себя в Instagram недовольство пропагандой лишнего веса. Настасья Самбурская заявила, что не имеет ничего против толстяков, однако не поддерживает их стремление создать вокруг себя положительный имидж. Тем самым они сбивают с толку людей, которым следует ходить в тренажерку.Настасья Самбурская не согласна с тем, что тренироваться должны только мужчины. А женщины по утрам что - должны искать бутерброды в своих жировых складках? Актриса уверена, что будет намного полезнее, если потратить два часа на занятия спортом, а не на «обжираловку», пишет сайт life-dom2.suТакже Настасья Самбурская уличила бодипозитивщиц в обмане. Если они говорят, что нужно принимать себя такой, какая есть, то почему они все красятся, накачивают губы, наращивают ресницы и ногти, удаляют нежелательные волосы? Почему жир они воспринимают с позитивом, а остальные свои недостатки исправляют?Внезапный порыв критики Настасья Самбурская объяснила тем, что ей временно запретили заниматься спортом, но она не хочет, как другие толстухи, визжать, что лишний вес - это прекрасно.Настасья настаивает, что важно поддерживать тело в хорошей форме. Она отнюдь не требует голодать, ведь можно питаться полезной пищей, которая укрепляет здоровье, а не закупоривает сосуды холестерином. И даже если нет денег на спортзал, никто не мешает тренироваться дома...