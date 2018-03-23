Вера Брежнева предупредила о коварстве рака груди

Знаменитая певица Вера Брежнева настоятельно порекомендовала своим подписчицам уделять максимум внимания собственному здоровью. Артистку очень волнует проблема рака груди, который с каждым годом забирает всё больше жизней.Вера Брежнева посетовала, что многие женщины обычно слишком поздно узнают о таком страшном диагнозе, как «рак груди». Однако, современная медицина позволяет его излечить, если диагноз был поставлен на ранней стадии, пишет сайт life-dom2.suВера Брежнева утверждает, что важными инструментами в борьбе с раком груди являются профилактика и информирование населения. Певица советует заботиться о своем здоровье, обсуждать проблемы с близкими и регулярно проходить медосмотр. Ведь как правило любые болезни легче лечить, пока они ещё не в запущенной форме.У подписчиков была неоднозначная реакция на слова Веры Брежневой. Они пожаловались, что развитие российской медицины не позволяет диагностировать рак на ранней стадии. Из-за этого пациент теряет драгоценное время, когда здоровье ещё можно было бы спасти.Также, к сожалению рак нередко воспринимают именно как приговор. Поэтому некоторые предпочитают не тратить время и деньги на лечение, а наслаждаться сегодняшним днём...