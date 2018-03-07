Агата Муцениеце замотивировала фанатов худеть к лету

Звезда «Закрытой школы» актриса Агата Муцениеце стала ведущей нового сезона «Голос. Дети». Она тщательно подготовилась к съемкам. Несмотря на то, что они отнимают массу времени, Агате всё-таки удается заниматься собой и детьми.В частности, она старательно поддерживает себя в форме. После родов Агата Муцениеце регулярно тренируется. Она предпочитает танцы у шеста, т.к. это обеспечивает комплексную нагрузку на все мышцы, пишет сайт http://life-dom2.suПеред летом Агата Муцениеце поставила себе цель похудеть на 5 кг. Опубликовав фотографию с цифрами 57 на весах, актриса написала, что в начале съемок «Голос. Дети» она весила 59 кг, но хочет сбросить до 54, поэтому должна ходить на тренировки. Агата предложила подписчикам не стесняться и честно написать в комментариях свой текущий вес и желаемый вес, который нужно достичь к лету. Актриса считает, что сообща будет легче худеть. Агата буквально потребовала от подписчиков, чтобы они вставали с дивана, собирали свою форму и отправлялись на тренировку. Фанаты поддержали идею Агаты, однако обратили внимание, что она и так прекрасно выглядит.Агата Муцениеце счастлива в браке с Павлом Прилучным. Актер говорит, что у них нередко случаются громкие скандалы, но это нормально для отношений, которым больше 3 лет. Просто они еще молодые и вспыльчивые, но все будет хорошо, если понимать последствия своих действий...