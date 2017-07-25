| | Фронтмен «Мачете» сменил имя и возвращается на сцену после 4-летнего молчания
Шоу-Биз и культура

Фронтмен «Мачете» сменил имя и возвращается на сцену после 4-летнего молчания

Последние годы оказались очень тяжелыми для фронтмена «Мачете» Ярослава Малого. Артист переосмыслил жизненные ценности и даже сменил имя на Моше Пинхас.

Напомним, что в семье певца одно за другим случилось два ужасных несчастья. Сначала от серьезной болезни умер его отец. В тот момент Моше Пинхас был рядом с ним в Израиле. Певец вспоминает, что после смерти отца он написал песню «Лови момент», в которой выразил свои чувства и мысли, охватывавшие его в то время. Также, в Израиле Моше записал альбом «Война и мир», однако его релиз не состоялся, т.к. песни получились очень личные и певец не был готов поделиться ими. К сожалению, после отца Пинхас потерял еще и свою старшую дочь Яну, пишет сайт life-dom2.su

Фронтмен «Мачете» сменил имя и возвращается на сцену после 4-летнего молчания

Артист почти год провел в полном трауре. Затем он улетел в Сингапур для записи нового сборника «Говорит и показывает ПАПА». Его релиз состоится уже в мае. Моше рассказал, что название альбома ему подсказала жена Рахель, когда они однажды вместе любовались закатом в Израиле. Она произнесла эти слова и они идеально совпали со строчкой песни, которая крутилась у него в голове.

В числе первых певец решил представить клип «Крепче меня держи» из нового альбома. Это произведение появилось почти в самом конце, поэтому оно впитало в себя переживания Моше за все 4 года...

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