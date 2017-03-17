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Экономика

Дефицита зерновозов в России нет?

Дефицита зерновозов в России нет?



сегодня в 12:03
Аркадий Дворкович опроверг информацию, опубликованную в ряде СМИ, по поводу возможного дефицита зерновозов в РФ Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович опроверг публикации СМИ о возможности дефицита зерновозов в РФ, пишет РИА Новости, цитируя спикера.
«Публикаций очень много. Я вот сегодня «Коммерсант» читал про зерновозы. Бред какой-то абсолютно. Какой дефицит зерновозов, откуда это взяли? У нас мощностей в разы больше, чем годовая потребность в закупках», — сказал Дворкович журналистам.
Газета «Коммерсант» в минувшую пятницу написала, что российские аграрии могут уже через год столкнуться с дефицитом зерновозов: в 2019–2020 годах будет списана четверть парка вагонов. Как следует из протокола совещания у замглавы Росжелдора Дмитрия Шпади от 15 марта, на который ссылается издание, в 2018 году списать надо 722 зерновоза из 40,8 тысячи единиц, а в 2019–2020 годах — уже 10,6 тысячи вагонов.
(Источник: ria.ru/economy/. Фото: Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ)...

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