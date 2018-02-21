| | В России создадут Аналитические центры в регионах
Экономика

В России создадут Аналитические центры в регионах

В России создадут Аналитические центры в регионах



сегодня в 08:11
Единая автоматизированная система сбора и анализа данных о состоянии сельского хозяйства России поможет принимать государственные решения на основе достоверной и обоснованной информации Директор Департамента развития и управления государственными информационными ресурсами АПК Игорь Козубенко провел рабочие встречи с представителями Республики Татарстан и Республики Казахстан, на которых были продемонстрированы возможности Аналитического центра Минсельхоза России.
В ходе встреч стороны обсудили расширение сотрудничества в области цифровых технологий в сельском хозяйстве.
Игорь Козубенко рассказал, что внедрение информационных технологий является ключевым фактором роста производства и маржинальности АПК. По его мнению, благодаря цифровизации в сельском хозяйстве создаются условия для наращивания объемов производства, повышения экспортного потенциала сельхозпродукции, а также растет эффективность использования земельных ресурсов.
В настоящее время Минсельхоз России ведет активную работу по созданию Аналитических центров на территории регионов.
«Мы стремимся к эффективному управлению и созданию новых точек роста аграрной отрасли. Аналитические центры позволяют усилить взаимодействие региональных органов управления АПК, отраслевого сообщества, кооперативов и фермерских хозяйств. Благодаря данной площадке мы имеем единую автоматизированную систему сбора и анализа данных о состоянии сельского хозяйства России и возможность принятия государственных решений на основе достоверной и обоснованной информации», - сообщил Игорь Козубенко.
По итогам состоявшихся встреч-демонстраций Аналитического центра Минсельхоза России представители Республики Татарстан и Республики Казахстан выразили заинтересованность в развитии информационных технологий в АПК и готовность к сотрудничеству на международной арене.
(Источник: официальный сайт Минсельхоза РФ)...

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