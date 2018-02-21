В России создадут Аналитические центры в регионах

сегодня в 08:11Директор Департамента развития и управления государственными информационными ресурсами АПК Игорь Козубенко провел рабочие встречи с представителями Республики Татарстан и Республики Казахстан, на которых были продемонстрированы возможности Аналитического центра Минсельхоза России.В ходе встреч стороны обсудили расширение сотрудничества в области цифровых технологий в сельском хозяйстве.Игорь Козубенко рассказал, что внедрение информационных технологий является ключевым фактором роста производства и маржинальности АПК. По его мнению, благодаря цифровизации в сельском хозяйстве создаются условия для наращивания объемов производства, повышения экспортного потенциала сельхозпродукции, а также растет эффективность использования земельных ресурсов.В настоящее время Минсельхоз России ведет активную работу по созданию Аналитических центров на территории регионов.«Мы стремимся к эффективному управлению и созданию новых точек роста аграрной отрасли. Аналитические центры позволяют усилить взаимодействие региональных органов управления АПК, отраслевого сообщества, кооперативов и фермерских хозяйств. Благодаря данной площадке мы имеем единую автоматизированную систему сбора и анализа данных о состоянии сельского хозяйства России и возможность принятия государственных решений на основе достоверной и обоснованной информации», - сообщил Игорь Козубенко.По итогам состоявшихся встреч-демонстраций Аналитического центра Минсельхоза России представители Республики Татарстан и Республики Казахстан выразили заинтересованность в развитии информационных технологий в АПК и готовность к сотрудничеству на международной арене.(Источник: официальный сайт Минсельхоза РФ)...