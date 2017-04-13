| | Бернат и Видаль возобновили тренировки с командой
Спорт

Бернат и Видаль возобновили тренировки с командой

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