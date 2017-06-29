Слуцкий не жалеет о том, что назвал Россию нефутбольной страной

Загрузка. Пожалуйста, подождите...
Киев
Область
Политика
Экономика
События
Социум
Мнение
Спорт
Шоу-Биз
Здоровье
Наука
Авто
Майдан
Киев
В Киеве упал лифт с человеком внутри
В Киеве почти одновременно несколько деревьев упали на авто
В Киеве автомобиль с номерами диппредставительства РФ устроил ДТП на Подоле
В Киеве эвакуатор разбил фару авто-нарушителю
В Киеве пьяный с гранатой и пистолетом в руках приставал к прохожим
Область
Борисполь в Киевском облсовете будут представлять три депутата
Убийцы задержаны
Сельские жители не хотят перемен
Дорогая справка
Результаты выборов в Переяславском районе
Политика
Brexit РїСЂРµРІСЂР°С‚РёС‚ Р’РµР»РёРєРѕР±СЂРёС‚Р°РЅРёСЋ РІ Р»РѕРіРѕРІРѕ РїСЂРµСЃС‚СѓРїРЅРёРєРѕРІ
New York Magazine РїРѕРјРµСЃС‚РёР» РЅР° РѕР±Р»РѕР¶РєСѓ "РўСЂР°РјРїР°-СЃРІРёРЅСЊСЋ"
РќР°СЂРѕРґРЅС‹Р№ РіСѓР±РµСЂРЅР°С‚РѕСЂ: РўСѓР»РµРµРІ РІ РѕС‚СЃС‚Р°РІРєРµ РїСЂРѕРґРѕР»Р¶РёС‚ РїРѕР»СѓС‡Р°С‚СЊ РґРµРЅСЊРіРё РёР· Р±СЋРґР¶РµС‚Р°
Р‘РѕСЂРёСЃ Р“СЂРµР±РµРЅС‰РёРєРѕРІ СЃС‡РёС‚Р°РµС‚ Р›РµРЅРёРЅР° Рё РЎС‚Р°Р»РёРЅР° РїР°Р»Р°С‡Р°РјРё
В«РЎРµРІРµСЂРЅС‹Р№ РїРѕС‚РѕРє-2В» РјРѕР¶РµС‚ РѕСЃС‚Р°РІРёС‚СЊ РЈРєСЂР°РёРЅСѓ Р±РµР· РіР°Р·Р°
Экономика
Польша построит скоростное шоссе в Украину
Госдума может ограничить налоговую пеню размером самого долга
Искусственный интеллект поможет перевести закупки по 44-ФЗ в электронную форму
Популярные программы для учета личных финансов
На МЦД в вагонах поездов «Иволга» установят USB-разъёмы для зарядки смартфонов
События
Вор оставил без электричества больницу в Одессе
Пожар на российском заводе: тушили больше суток
За прошедшие сутки в АТО зафиксировано 38 обстрелов
Спасатели проверяют храмы перед Пасхой
Порывы ветра обесточили населенные пункты в 8 областях Украины
Социум
Курсы валют НБУ на 2 апреля 2018 года
Монетизации льгот в Харькове не будет
На этой неделе «Ощадбанк» будет работать на Донбассе возле линии соприкосновения
Украина в марте использовала больше газа, чем в декабре и январе
Потешные животные, которые любят выделяться
Мнение
Андрей Костин: За 5 лет количество банков в России сократится в 2,5 раза
Татьяна Завьялова, переспав с фитнес-тренером, разрушила при помощи своего мужа его семью
Прямая линия с Владимиром Путиным
Постановка под Волновахой?
Йемен – это не Украина!
Спорт
Слово Роналду многое решит
Яковлев: Впереди у «Анжи» шесть финалов
Бикфалви: Когда спим, у нас ничего не получается
У «Ростова» было больше моментов, считает Сигурдссон
Макеев: «Ростову» не повезло в матче с ЦСКА
Шоу-Биз
РР· В«РљРџ-РЈСЂР°Р»В» СѓС…РѕРґРёС‚ РіР»Р°РІРЅС‹Р№ СЂРµРґР°РєС‚РѕСЂ
Р’ РњРѕСЃРєРІРµ СЃРєРѕРЅС‡Р°Р»СЃСЏ С…СѓРґСЂСѓРє В«РўРµР°С‚СЂР°.docВ» РњРёС…Р°РёР» РЈРіР°СЂРѕРІ
Р‘Р°РЅСЊРєР°, РІРѕРґРєР°, Р»СЋРґРё-СЂС‹Р±С‹ Рё СЂСѓСЃСЃРєРёР№ СЌРєР·РёСЃС‚РµРЅС†РёР°Р»РёР·Рј вЂ“ РєР°Рє РІ Р•РєР°С‚РµСЂРёРЅР±СѓСЂРіРµ РѕС‚РјРµС‚РёР»Рё РґРµРЅСЊ СЂРѕР¶РґРµРЅРёСЏ Р“РѕРіРѕР»СЏ (Р¤РћРўРћ)
РњРµР¶РґСѓ РєСѓР·РЅРµС†Р°РјРё Рё РІРёРєРёРЅРіР°РјРё: РєСЂС‹РјСЃРєРёР№ РіР°СЃС‚СЂРѕС„РµСЃС‚РёРІР°Р»СЊ РїРѕРїР°Р» РІ РґРµСЃСЏС‚РєСѓ Р»СѓС‡С€РёС… РєСѓР»РёРЅР°СЂРЅС‹С… РїСЂР°Р·РґРЅРёРєРѕРІ РІРµСЃРЅС‹
"Матрица" 19 лет спустя: как сейчас выглядят актеры культовой фантастики
Здоровье
Андрей Костин: За 5 лет количество банков в России сократится в 2,5 раза
Татьяна Завьялова, переспав с фитнес-тренером, разрушила при помощи своего мужа его семью
Прямая линия с Владимиром Путиным
Постановка под Волновахой?
Йемен – это не Украина!
Наука
Попытка использовать беспилотник для доставки почты в глухие районы РФ на первом этапе увенчались неудачей
Африканская пустыня Сахара стремительно расширяется
Р’ РЎРЁРђ С…Р°РєРµСЂС‹ СѓРєСЂР°Р»Рё РґР°РЅРЅС‹Рµ 5 РјР»РЅ Р±Р°РЅРєРѕРІСЃРєРёС… РєР°СЂС‚ С‡РµСЂРµР· РєР°СЃСЃС‹ РјР°РіР°Р·РёРЅРѕРІ
Р РѕСЃСЃРёР№СЃРєРёРµ Р’РљРЎ СѓСЃРїРµС€РЅРѕ РёСЃРїС‹С‚Р°Р»Рё РЅРѕРІРµР№С€СѓСЋ РїСЂРѕС‚РёРІРѕСЂР°РєРµС‚Сѓ
В Сеть попали фотографии аккумуляторов Samsung Galaxy J8 и J8 Plus
Авто
РђРІС‚РѕСЌРєСЃРїРµСЂС‚С‹ РїСЂРµРґСЃС‚Р°РІРёР»Рё РўРћРџ-10 РјР°Р»РѕРёР·РІРµСЃС‚РЅС‹С… РјРѕРґРµР»РµР№ KIA
Р Р°СЃСЃРµРєСЂРµС‡РµРЅС‹ С…Р°СЂР°РєС‚РµСЂРёСЃС‚РёРєРё СЃРµРјРёРјРµСЃС‚РЅРѕРіРѕ РєСЂРѕСЃСЃРѕРІРµСЂР° Volkswagen Tiguan Allspace
РРєСЃРїРµСЂС‚С‹: Р¦РµРЅС‹ РЅР° РёРЅРѕРјР°СЂРєРё РІ Р РѕСЃСЃРёРё РІС‹СЂР°СЃС‚СѓС‚ РЅР° 15% РІ СЌС‚РѕРј РіРѕРґСѓ
GM-РђР’РўРћР’РђР— СЃРѕРѕР±С‰Р°РµС‚ Рѕ РїСЂРѕРґР»РµРЅРёРё СЃРїРµС†РїСЂРµРґР»РѕР¶РµРЅРёР№ РЅР° Chevrolet Niva
РќР°Р·РІР°РЅС‹ РѕС„РёС†РёР°Р»СЊРЅС‹Рµ С†РµРЅС‹ РЅР° РЅРѕРІСѓСЋ Toyota Camry РґР»СЏ Р РѕСЃСЃРёРё
Майдан
Родственники погибших героев Майдана проведут собственные расследования
Попов и Сивкович могут избежать наказания за разгон Майдана
Константин Реуцкий: На Луганщине началась охота на активистов Майдана
Алексей Баганец: Мы вычислили спецподразделение Беркута, который принимал участие в расстреле людей на Майдане
НБУ выпустит памятные монеты Героям Майдана
Сейчас обсуждают
Польша построит скоростное шоссе в Украину
Экономика
Сегодня, 14:02
Курсы валют НБУ на 2 апреля 2018 года
Социум
Сегодня, 13:55
Монетизации льгот в Харькове не будет
Социум
Сегодня, 13:55
На этой неделе «Ощадбанк» будет работать на Донбассе возле линии соприкосновения
Социум
Сегодня, 13:55
Украина в марте использовала больше газа, чем в декабре и январе
Социум
Сегодня, 13:55
Киевские Ведомости
|
Спорт
| Слуцкий не жалеет о том, что назвал Россию нефутбольной страной
Спорт
Слуцкий не жалеет о том, что назвал Россию нефутбольной страной
Еще по теме
<img width="400" height="240" src="http://kvedomosti.com/uploads/posts/2017-06/kvedomosti.com_prezident-cska-nazval-rossiyu-vtorosortnoy-futbolnoy-stranoy_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Президент ЦСКА назвал Россию второсортной футбольной страной
29-06-2017, 07:41
Читать
<img width="400" height="240" src="http://kvedomosti.com/uploads/posts/2016-12/kvedomosti.com_obama-nazval-rossiyu-slaboy-stranoy_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Обама назвал Россию слабой страной
17-12-2016, 01:39
Читать
<img width="400" height="240" src="/uploads/posts/2016-09/perenos-evrovideniya-2017-v-rossiyu-stanet-poschechinoy-dlya-ukrainy-sluckiy_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Перенос «Евровидения-2017» в Россию станет пощечиной для Украины, - Слуцкий
8-09-2016, 13:49
Читать
<img width="400" height="240" src="/templates/new/dleimages/no_image.jpg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Слуцкий: Я ни о чем не жалею, квалификация была шикарной
21-06-2016, 00:48
Читать
<img width="400" height="240" src="/templates/new/dleimages/no_image.jpg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Слуцкий назвал главные события трансферной зимы
27-02-2016, 13:36
Читать
<img width="400" height="240" src="http://kvedomosti.com/uploads/posts/2015-12/sluckiy-i-pryadkin-budut-predstavlyat-rossiyu-na-zherebevke-evro-2016_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Слуцкий и Прядкин будут представлять Россию на жеребьевке Евро-2016
11-12-2015, 19:49
Читать
Спорт
Сегодня, 13:37
<img alt='' src='http://kvedomosti.com/9.jpg' srcset='http://kvedomosti.com/9.jpg' class='avatar avatar-120 photo' height='120' width='120' />
Лия Самойлова
Редактор раздела Спорт
Написать на e-mail