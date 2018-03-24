| | Попытка использовать беспилотник для доставки почты в глухие районы РФ на первом этапе увенчались неудачей
Наука

Попытка использовать беспилотник для доставки почты в глухие районы РФ на первом этапе увенчались неудачей

Попытка использовать беспилотник для доставки почты в глухие районы РФ на первом этапе увенчались неудачей

02.04.2018
Рубрика: Наука и техника
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Беспилотный летательный аппарат не смог пролететь по заданному маршруту, рухнув в нескольких километрах от места запуска. Конечной точкой маршрута должен был стать поселок в Бурятии Тарбагатай.
После падения восстановить летательный аппарат вряд ли удастся. Но в управлении «Почты России» говорят, что имеют к инциденту опосредованное отношение. Сам аппарат был собственностью компании «Рудрон / Экспедитор 3М», которая предлагала оказывать подобные услуги почтовому ведомству. Руководители ведомства были приглашены на тестовый запуск в целях ознакомится на практике с предлагаемыми услугами.
Попытка использовать беспилотник для доставки почты в глухие районы РФ на первом этапе увенчались неудачей

Специалисты компании-испытателя говорят, что произошло неожиданное прекращение электроснабжения дрона, из-за чего и произошла авария. Таким образом, после неудачного запуска аппарата, испытательный полет переносится на неопределенное время. Но от идеи использования беспилотников ведомство пока не отказывается...

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