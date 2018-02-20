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Как быстро передавать файлы в AirDrop и iCloud на macOS

Тем, кто часто взаимодействует с такими функциями, как AirDrop и iCloud Drive, необходим быстрый доступ к ним. Для этого можно переместить их иконки в док.
Как быстро передавать файлы в AirDrop и iCloud на macOS
Это можно сделать двумя способами:Первый методДля начала нужно найти само приложение AirDrop. Для этого нужно открыть Finder, ввести в поиске слово Finder. Найти иконку с файловым мессенджером, кликнуть правой клавишей мыши и нажать на подпункт «Показать содержимое пакета». Откроется содержимое Finder, где будут находиться все компоненты, находящиеся в боковом меню приложения. Оттуда можно перетянуть AirDrop и iCloud Drive в док.Второй методМожно слегка сократить путь до файла Finder. Для этого нужно закрыть все приложения, выбрать в верхнем меню пункт «Переход», выбрать подпункт «Переход в папку», и ввести в появившемся поле /System/Library/CoreServices/Finder.app/Contents/Applications/ и нажать Enter. На экране отобразится та же папка со всеми компонентами Finder. Из него нужно перетянуть AirDrop, iCloud Drive или любой другой элемент прямо в док.Таким образом можно ускорить доступ к некоторым системным функциям. К сожалению, эти ярлыки работают только как ссылки и не реагируют на действия пользователя, если перенести поверх них какой-либо файл. Следите за новостями Apple в нашем Telegram-канале, а также в приложении MacDigger на iOS...

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