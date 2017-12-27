| | Apple работает над внедрением камеры в Apple Watch
Наука

Apple работает над внедрением камеры в Apple Watch

Apple запатентовала новый дизайн Apple Watch со встроенной камерой и поддержкой Face ID.
Apple работает над внедрением камеры в Apple Watch
Информация о том, что в умных часах Apple появится фронтальная камера появилась еще в октябре прошлого года. Корпорация не говорит конкретно о Face ID и описывает потенциальную камеру, как некий сенсор, который сможет снимать находящиеся рядом объекты. В их числе QR-коды и штрихкоды. Тем не менее в патентной заявке упоминается возможность фотографировать владельца часов. Скорее всего, под этим инженеры компании как раз и имеют в виду систему распознания лиц Face ID. Эта система, в свою очередь, может быть использована для разблокировки часов и оплаты покупок с помощью Apple Pay.
Apple работает над внедрением камеры в Apple Watch
Безусловно, не стоит рассчитывать на появление полноценной камеры TrueDepth, как в iPhone X. Сначала в часах появится компактная и малофункциональная камера. Возможно, в будущем она будет перемещена под дисплей и со временем дорастет до уровня нынешних фронтальных камер в смартфонах и компьютерах. А это уже позволит снимать на Apple Watch фотографии в хорошем качестве. Патентная заявка была подана в третьем квартале 2017 года. Дата его реализации, естественно, неизвестна, и на разработку такой камеры может уйти несколько лет.Следите за новостями Apple в нашем Telegram-канале, а также в приложении MacDigger на iOS...

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