В Украине начался весенний призыв в армию

В Генеральном штабе во время призыва намерены набрать 15 190 человек. Большая часть призывников пополнит ряды ВСУ. На призыв планируется потратить 61,6 млн гривен.В понедельник, 2 апреля, в Украине начался весенний призыв на срочную военную службу. Об этом заявил начальник Главного управления персонала – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Артур Артеменко, сообщает Укринформ.Отмечается, что призыв будет длиться два месяца – весь апрель и май.«Призывные комиссии всех уровней начнут свою работу со 2 апреля и завершат ее 31 мая. 61,6 млн грн объемов расходов на призыв планируется перечислить до 6 апреля во все комиссии», – сказал Артеменко.Согласно решению правительства, в апреле-мае в Вооруженные силы и другие военные формирования Украины для прохождения срочной военной службы будут отправлены 15 190 человек.Из них в ВСУ – 8990 человек, Государственную специальную службу транспорта – 1000 человек, Госпогранслужбу – 1200 человек, в Нацгвардию – 4000 человек.Как сообщалось, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины планирует призвать до 500 человек офицерского состава.Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий...