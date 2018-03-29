| | В Госдуме собираются принимать законы о переносе кинотеатров в ТЦ на нижние этажи
Социум

В Госдуме собираются принимать законы о переносе кинотеатров в ТЦ на нижние этажи

В Госдуме собираются принимать законы о переносе кинотеатров в ТЦ на нижние этажи

02.04.2018
Рубрика: Общество
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В эфире телеканала «Россия 1» член Государственной думы Анатолий Выборнов заявил, что уже в этом году Дума примет закон, по которому владельцы торговых и развлекательных центров обязаны будут располагать кинозалы на первых этажах, принадлежащим им зданий.
В Госдуме собираются принимать законы о переносе кинотеатров в ТЦ на нижние этажи

Депутат предполагает, что задержек с таким законом не будет и уже к завершению нынешней сессии будет готов текст закона. Так что реорганизация торговых центров должна состояться уже в этом году, завершившись к новогодним праздникам.
Депутат также отметил, что в Госдуме собираются принять серию законов, которые усилят уголовную ответственность за оказание услуг, не соответствующих нормам безопасности...

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