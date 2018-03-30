Минздрав уволил ректора Киевского медуниверситета Амосову

Министерство здравоохранения Украины выдало распоряжение об увольнении ректора Национального медицинского университета им. Богомольца Екатерины Амосовой. Об этом в понедельник, 2 апреля, сообщает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на Интерфакс Украина.
Отмечается, что соответствующий приказ Минздрава подписал госсекретарь МОЗ Артем Янчук 30 марта.
Екатерина Амосова в понедельник утром во время брифинга подписала соответствующие документы о том, что она ознакомлена с приказом.
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Как уточнила Амосова, приказ о ее увольнении университет получил в пятницу вечером...