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Боевики попытались пойти в наступление на позиции бойцов АТО

Боевики попытались пойти в наступление на позиции бойцов АТО
Украинские военные оказались готовыми к нападению оккупантов.

С момента наступления так называемого "Пасхального перемирия" на Донбассе с полуночи 30 марта, российско-оккупационные войска ни дня не придерживались режима тишины. И попытались пойти в наступление на позиции украинских бойцов.

По данным "Информационного сопротивления", в районе между вентстволом шахты "Путиловская" (шахта "Бутовка") и позициями на "Алмазе", рейдовая пехотная группа противника, действуя вдоль недостроенного участка Кольцевой дороги, попыталась обстрелять из нейтральной зоны передовые позиции ВСУ на "Алмазе", передает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на 24tv.ua.

Ответным огнем боевой охраны подразделений ВСУ группа была оттеснена на исходный рубеж.

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Стоит отметить, что отход группы оккупанты прикрывали огнем крупнокалиберных пулеметов и 82-мм минометов...

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