Ученые доказали, что высокое давление увеличивает вероятность выкидыша

Загрузка. Пожалуйста, подождите...
Киев
Область
Политика
Экономика
События
Социум
Мнение
Спорт
Шоу-Биз
Здоровье
Наука
Авто
Майдан
Киев
В Киеве упал лифт с человеком внутри
В Киеве почти одновременно несколько деревьев упали на авто
В Киеве автомобиль с номерами диппредставительства РФ устроил ДТП на Подоле
В Киеве эвакуатор разбил фару авто-нарушителю
В Киеве пьяный с гранатой и пистолетом в руках приставал к прохожим
Область
Борисполь в Киевском облсовете будут представлять три депутата
Убийцы задержаны
Сельские жители не хотят перемен
Дорогая справка
Результаты выборов в Переяславском районе
Политика
Головачев: Холодницкий и Сытник. Смерть сиамских близнецов
Что не поделили антикоррупционеры, или Грозит ли Холодницкому отставка
Футболки и бытовая химия. Как мэр Кличко за год утроил доход
"Это целенаправленная политическая акция", - Холодницкий об ажиотаже вокруг своей отставки
Парубий подписал важные постановления относительно России
Экономика
Р’ Р•РєР°С‚РµСЂРёРЅР±СѓСЂРіРµ РІРѕР·Р±СѓР¶РґРµРЅРѕ РґРµР»Рѕ РїРѕ С„Р°РєС‚Сѓ РѕР±РјР°РЅР° Р±РѕР»РµРµ СЃС‚Р° РґРѕР»СЊС‰РёРєРѕРІ
РљСЂРµРґРёС‚РѕСЂС‹ РїСЂРёРґСѓРјР°Р»Рё Р·Р°РєРѕРЅРЅС‹Р№ СЃРїРѕСЃРѕР± Р»РёС€РёС‚СЊ РєРІР°СЂС‚РёСЂС‹ РґРѕР»Р¶РЅРёРєР° СЃ РјР°Р»РµРЅСЊРєРёРјРё РґРµС‚СЊРјРё
Польша построит скоростное шоссе в Украину
Госдума может ограничить налоговую пеню размером самого долга
Искусственный интеллект поможет перевести закупки по 44-ФЗ в электронную форму
События
Молдову покинули три российских дипломата
Лавров в очередной раз высказался об отравлении Скрипаля
Трагедия в Кемерово: власти пообещали новые задержания
Боевики попытались пойти в наступление на позиции бойцов АТО
Минздрав уволил ректора Киевского медуниверситета Амосову
Социум
Дженнифер Энистон и Адам Сэндлер снова сыграют мужа и жену в новой комедии
Не работает «Киевстар»: узнай, что случилось
Известная телеведущая показала руку, пораженную редкой болезнью
В Госдуме собираются принимать законы о переносе кинотеатров в ТЦ на нижние этажи
Украинцам рассказали, какую погоду ждать в апреле
Мнение
Андрей Костин: За 5 лет количество банков в России сократится в 2,5 раза
Татьяна Завьялова, переспав с фитнес-тренером, разрушила при помощи своего мужа его семью
Прямая линия с Владимиром Путиным
Постановка под Волновахой?
Йемен – это не Украина!
Спорт
Одноклубник украинского футболиста в Испании выпал из окна
Лужа грязи и конфуз защитника решили исход футбольного матча в Англии: опубликовано видео
Будущий соперник сборной Украины забил фантастический гол с центра поля: опубликовано видео
Где смотреть онлайн Ювентус - Реал: расписание трансляций
Назван лучший игрок 25-го тура украинской Премьер-лиги: опубликовано видео
Шоу-Биз
РР· В«РљРџ-РЈСЂР°Р»В» СѓС…РѕРґРёС‚ РіР»Р°РІРЅС‹Р№ СЂРµРґР°РєС‚РѕСЂ
Р’ РњРѕСЃРєРІРµ СЃРєРѕРЅС‡Р°Р»СЃСЏ С…СѓРґСЂСѓРє В«РўРµР°С‚СЂР°.docВ» РњРёС…Р°РёР» РЈРіР°СЂРѕРІ
Р‘Р°РЅСЊРєР°, РІРѕРґРєР°, Р»СЋРґРё-СЂС‹Р±С‹ Рё СЂСѓСЃСЃРєРёР№ СЌРєР·РёСЃС‚РµРЅС†РёР°Р»РёР·Рј вЂ“ РєР°Рє РІ Р•РєР°С‚РµСЂРёРЅР±СѓСЂРіРµ РѕС‚РјРµС‚РёР»Рё РґРµРЅСЊ СЂРѕР¶РґРµРЅРёСЏ Р“РѕРіРѕР»СЏ (Р¤РћРўРћ)
РњРµР¶РґСѓ РєСѓР·РЅРµС†Р°РјРё Рё РІРёРєРёРЅРіР°РјРё: РєСЂС‹РјСЃРєРёР№ РіР°СЃС‚СЂРѕС„РµСЃС‚РёРІР°Р»СЊ РїРѕРїР°Р» РІ РґРµСЃСЏС‚РєСѓ Р»СѓС‡С€РёС… РєСѓР»РёРЅР°СЂРЅС‹С… РїСЂР°Р·РґРЅРёРєРѕРІ РІРµСЃРЅС‹
"Матрица" 19 лет спустя: как сейчас выглядят актеры культовой фантастики
Здоровье
Андрей Костин: За 5 лет количество банков в России сократится в 2,5 раза
Татьяна Завьялова, переспав с фитнес-тренером, разрушила при помощи своего мужа его семью
Прямая линия с Владимиром Путиным
Постановка под Волновахой?
Йемен – это не Украина!
Наука
В Великобритании запустили первый беспилотный поезд
Ученые доказали, что высокое давление увеличивает вероятность выкидыша
Apple и Samsung разрабатывают прозрачные дисплеи с поддержкой дополненной реальности
В Карачаево-Черкесии выпустили первую партию халяльной косметики
Apple работает над внедрением камеры в Apple Watch
Авто
РђРІС‚РѕСЌРєСЃРїРµСЂС‚С‹ РїСЂРµРґСЃС‚Р°РІРёР»Рё РўРћРџ-10 РјР°Р»РѕРёР·РІРµСЃС‚РЅС‹С… РјРѕРґРµР»РµР№ KIA
Р Р°СЃСЃРµРєСЂРµС‡РµРЅС‹ С…Р°СЂР°РєС‚РµСЂРёСЃС‚РёРєРё СЃРµРјРёРјРµСЃС‚РЅРѕРіРѕ РєСЂРѕСЃСЃРѕРІРµСЂР° Volkswagen Tiguan Allspace
РРєСЃРїРµСЂС‚С‹: Р¦РµРЅС‹ РЅР° РёРЅРѕРјР°СЂРєРё РІ Р РѕСЃСЃРёРё РІС‹СЂР°СЃС‚СѓС‚ РЅР° 15% РІ СЌС‚РѕРј РіРѕРґСѓ
GM-РђР’РўРћР’РђР— СЃРѕРѕР±С‰Р°РµС‚ Рѕ РїСЂРѕРґР»РµРЅРёРё СЃРїРµС†РїСЂРµРґР»РѕР¶РµРЅРёР№ РЅР° Chevrolet Niva
РќР°Р·РІР°РЅС‹ РѕС„РёС†РёР°Р»СЊРЅС‹Рµ С†РµРЅС‹ РЅР° РЅРѕРІСѓСЋ Toyota Camry РґР»СЏ Р РѕСЃСЃРёРё
Майдан
Родственники погибших героев Майдана проведут собственные расследования
Попов и Сивкович могут избежать наказания за разгон Майдана
Константин Реуцкий: На Луганщине началась охота на активистов Майдана
Алексей Баганец: Мы вычислили спецподразделение Беркута, который принимал участие в расстреле людей на Майдане
НБУ выпустит памятные монеты Героям Майдана
Сейчас обсуждают
Молдову покинули три российских дипломата
События
Сегодня, 15:30
Лавров в очередной раз высказался об отравлении Скрипаля
События
Сегодня, 15:30
Трагедия в Кемерово: власти пообещали новые задержания
События
Сегодня, 15:30
Дженнифер Энистон и Адам Сэндлер снова сыграют мужа и жену в новой комедии
Социум
Сегодня, 15:27
Не работает «Киевстар»: узнай, что случилось
Социум
Сегодня, 15:26
Киевские Ведомости
|
Наука
| Ученые доказали, что высокое давление увеличивает вероятность выкидыша
Наука
Ученые доказали, что высокое давление увеличивает вероятность выкидыша
Еще по теме
<img width="400" height="240" src="/uploads/posts/2016-11/uchenye-prishli-k-vyvodu-chto-syr-pomozhet-snizit-vysokoe-davlenie_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Ученые пришли к выводу, что сыр поможет снизить высокое давление
8-11-2016, 01:44
Читать
<img width="400" height="240" src="/uploads/posts/2016-11/syr-pomogaet-snizit-vysokoe-davlenie-uchenye_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Сыр помогает снизить высокое давление - ученые
7-11-2016, 16:16
Читать
<img width="400" height="240" src="/uploads/posts/2016-11/mediki-rasskazali-kak-vysokoe-davlenie-snizhaet-intellekt_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Медики рассказали, как высокое давление снижает интеллект
1-11-2016, 20:46
Читать
<img width="400" height="240" src="/uploads/posts/2016-11/uchenye-vysokoe-davlenie-vliyaet-na-umstvennye-sposobnosti-cheloveka_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Ученые: Высокое давление влияет на умственные способности человека
1-11-2016, 07:30
Читать
<img width="400" height="240" src="/uploads/posts/2016-10/uchenye-rasskazali-kak-vysokoe-davlenie-vliyaet-na-mozg-cheloveka_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Ученые рассказали, как высокое давление влияет на мозг человека
31-10-2016, 18:47
Читать
<img width="400" height="240" src="/uploads/posts/2016-10/uchenye-vysokoe-davlenie-mozhet-privesti-k-razvitiyu-slaboumiya_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Ученые: Высокое давление может привести к развитию слабоумия
11-10-2016, 09:11
Читать
Наука
Сегодня, 15:10
<img alt='' src='http://kvedomosti.com/8.jpg' srcset='http://kvedomosti.com/8.jpg' class='avatar avatar-120 photo' height='120' width='120' />
Анастасия Дущак
Редактор раздела Наука
Написать на e-mail