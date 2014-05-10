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Даша Пынзарь в восторге от жизни в Турции

Даша Пынзарь в восторге от жизни в Турции
Дорогие мои, очень много вопросов о том, как мы тут живем и о наших планах. Конечно я сейчас напишу. Пока мы сами не решили точно оставаться или нет и сейчас мы снимаем апартаменты, планируем покупку, Сергей приедет и решим точно. Почему именно Алания? Потому что тут невероятно красиво, это южная часть Турции и тут тепло круглый год. Городок небольшой и расположен на побережье. С одной стороны море. С другой горы и реки. Похожего места я не видела. Сказать что красиво, это ничего не сказать, тут невероятно. Местные люди все на позитиве и почти все говорят по русски, поэтому языкового барьера не чувствуется. Да и русских очень много, много молодых русских мамочек с детками, поэтому без компании остаться нет варианта. Отношение к детям тут просто нереальное. Местные любят детей, всех, всегда помогут, что конечно сначала было удивительным и это даже настораживало, у нас такого к сожалению нет, есть чему поучиться. Артема отдала в садик, но об этом напишу попозже, сниму видео, чтобы вы сами все увидели. Пишите ещё вопросики, дополню.
[Автор: Даша Пынзарь]
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