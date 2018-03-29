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Шоу-Биз и культура

Саша Гобозов познакомил Олю Жарикову со своей мамой

Саша Гобозов познакомил Олю Жарикову со своей мамой
Наконец то я познакомилась с родителями Сашеньки. С мамой я уже была знакома на шоу, и вот наконец с папой познакомились. Я чувствую, что вроде как они меня приняли хорошо, и я понравилась. Мама давала советы, как вести себя на проекте, говорила мне быть более смелой и ничего не бояться, а папа зовет на более длительные выходные, чтобы мы чаще виделись! Я считаю, что знакомство с родителями нас больше сблизило и сделало наши отношения более серьёзными. Думаю, что это большие шаги в наше большое и светлое будущее, и мы каждый день наслаждаемся и растворяемся друг в дружке…
[Автор: Оля Жарикова]
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Шоу-Биз и культура

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