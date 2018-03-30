Давид Анташвили жалеет о своем поступке

Совершил ошибку, когда дал Вике лишний повод и пустил ее в свою кровать. Я этого не очень-то хотел… Хотя, не то чтобы не хотел, но я понимал, что это неправильно. Как минимум я дал этим ей шанс и лишний повод думать, что мы можем быть вместе. Я не хотел делать так, чтобы потом ей было снова больно, тем более в коллективе могли подумать, что я это сделал ради голосования. Я подпустил ее очень близко, конечно, этого делать было не нужно. Она восприняла это действие, как вне гласное объявление нас снова парой. Начала брать меня за руку, начался постоянный тактильный контакт с ее стороны. И может быть я и неправильно себя повел, но я начал на эти моменты агрессировать. Мы просто провели ночь. Я понимаю в голове, что я не хочу быть с Викой. Даже не могу определиться, какие чувства я к ней испытываю. Это, скорее, чувство ответственности, чувство долга. Не хочу, чтобы ее обижали И, естественно, обида на нее осталась. Она говорит, что любит меня и всегда любила. Но тогда возникает вопрос, зачем Кирилл был в ее жизни? Зачем какие-то движения она начинала к Гобозову? В голове у меня сейчас все больше и больше вопросов…...