| | Алена Савкина и Оля Рапунцель не могут найти общий язык
Шоу-Биз и культура

Алена Савкина и Оля Рапунцель не могут найти общий язык

Алена Савкина и Оля Рапунцель не могут найти общий язык
Мы ездили на на встречу в кафе: Я с Ильей и Оля с Димой. Ехали мы с позитивным настроем, хотели помириться, но, к сожалению, как обычно у нас этого не получилось… Наш разговор с Олей зашел в тупик как с ее стороны, так и с моей. По итогу он продлился не более десяти минут, и мы разругались. Оля хотела выговориться и сделать виноватыми во всех бедах только нас, но, когда начала говорить я про ее косяки, ей это очень не понравилось. Об этом можно долго разговаривать, но вывод у этой ситуации один. Общий язык на данный момент мы найти не можем! И пока она не примет моего мужчину, пока мы не отпустим все обиды, у нас общаться никак не получится. Жить по ее правилам и правилам Димы Дмитриенко я не готова. Поэтому пока что мы свели наше общение на нет и просто игнорируем друг друга. Что будет дальше покажет только время.
[Автор: Алена Савкина]
...

Еще по теме

Алена Савкина и Ольга Рапунцель не могут найти общий язык

Алена Савкина и Ольга Рапунцель не могут найти общий язык

19-02-2018, 22:27
Читать
Дом 2 последние слухи: Алена Савкина. Дмитренко настраивает меня против Ябб ...

Дом 2 последние слухи: Алена Савкина. Дмитренко настраивает меня против Ябб ...

15-02-2018, 02:28
Читать
Дом 2 последние выпуски: Алена Савкина. Дмитренко настраивает меня против Я ...

Дом 2 последние выпуски: Алена Савкина. Дмитренко настраивает меня против Я ...

13-02-2018, 09:45
Читать
Дом 2 последние сплетни: Алена Савкина. Дмитренко настраивает меня против Я ...

Дом 2 последние сплетни: Алена Савкина. Дмитренко настраивает меня против Я ...

13-02-2018, 04:57
Читать
Дом 2 последние новости: Алена Савкина. Дмитренко настраивает меня против Я ...

Дом 2 последние новости: Алена Савкина. Дмитренко настраивает меня против Я ...

13-02-2018, 00:25
Читать
Алена Савкина не хочет конфликтовать с Димой Дмитренко

Алена Савкина не хочет конфликтовать с Димой Дмитренко

12-02-2018, 13:25
Читать
Шоу-Биз и культура

Редактор раздела Шоу-Биз и культура
Написать на e-mail