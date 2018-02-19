Алена Савкина и Оля Рапунцель не могут найти общий язык

Мы ездили на на встречу в кафе: Я с Ильей и Оля с Димой. Ехали мы с позитивным настроем, хотели помириться, но, к сожалению, как обычно у нас этого не получилось… Наш разговор с Олей зашел в тупик как с ее стороны, так и с моей. По итогу он продлился не более десяти минут, и мы разругались. Оля хотела выговориться и сделать виноватыми во всех бедах только нас, но, когда начала говорить я про ее косяки, ей это очень не понравилось. Об этом можно долго разговаривать, но вывод у этой ситуации один. Общий язык на данный момент мы найти не можем! И пока она не примет моего мужчину, пока мы не отпустим все обиды, у нас общаться никак не получится. Жить по ее правилам и правилам Димы Дмитриенко я не готова. Поэтому пока что мы свели наше общение на нет и просто игнорируем друг друга. Что будет дальше покажет только время....