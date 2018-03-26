В Киеве пропал 12-летний ребенок: опубликовано фото

понедельник, 02 апреля 2018, 11:59Поделитьсяпереглянути новину українськоюВ Киеве полиция разыскивает пропавшего двенадцатилетнего мальчика.Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Киева."Днепровским управлением полиции разыскивается несовершеннолетний Пика Олег Анатолиевич 01.10.2005 года рождения. При наличии информации о возможном местонахождении ребенка сообщайте по номеру 102!", – говорится в сообщении.Напомним, ранее в Киеве искали несовершеннолетнего Максима Ижовского, который пропал в пятницу, 23 марта. Мальчика последний раз видели на станции метро Выдубичи, откуда он намеревался на электропоезде ехать на постоянное место жительства в городе Яготин.Также "Апостроф" сообщал о том, что в Киеве в среду, 21 марта, в Соломенском районе пропал 10-летний мальчик, не вернувшийся домой после школы...