| | В Киеве пропал 12-летний ребенок: опубликовано фото
Социум

В Киеве пропал 12-летний ребенок: опубликовано фото

понедельник, 02 апреля 2018, 11:59
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В Киеве полиция разыскивает пропавшего двенадцатилетнего мальчика.
Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Киева.
В Киеве пропал 12-летний ребенок: опубликовано фото

"Днепровским управлением полиции разыскивается несовершеннолетний Пика Олег Анатолиевич 01.10.2005 года рождения. При наличии информации о возможном местонахождении ребенка сообщайте по номеру 102!", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Киеве искали несовершеннолетнего Максима Ижовского, который пропал в пятницу, 23 марта. Мальчика последний раз видели на станции метро Выдубичи, откуда он намеревался на электропоезде ехать на постоянное место жительства в городе Яготин.
Также "Апостроф" сообщал о том, что в Киеве в среду, 21 марта, в Соломенском районе пропал 10-летний мальчик, не вернувшийся домой после школы...

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