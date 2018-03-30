| | В полиции сделали важное заявление о взрыве авто в Киеве
Социум

В полиции сделали важное заявление о взрыве авто в Киеве

понедельник, 02 апреля 2018, 11:34
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У полиции нет данных о взрыве горевшего автомобиля Volkswagen в Киеве на улице Ахматовой.
Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на пресс-секретаря киевской полиции Оксаны Блыщик.
По ее словам, автомобиль действительно горел, однако факт взрыва не зафиксирован.
Также сообщается, что представители полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям провели осмотр места происшествия, пожарный мусор отправили на экспертизу.
Предварительно, спасатели предполагают, что причиной возгорания мог стать сторонний источник. Пресс-секретарь полиции также допустила возможность поджога.
Также напомним, что в пятницу, 30 марта, в Киеве загорелся и взорвался автомобиль Range Rover, пострадал владелец иномарки. Инцидент произошел около пяти утра в Святошинском районе на улице Якуба Коласа...

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