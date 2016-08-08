В Одессе устроили стрельбу из-за обвалившегося балкона, есть пострадавшие: опубликованы фото и видео

понедельник, 02 апреля 2018, 11:12Поделитьсяпереглянути новину українськоюВ одном из многоквартирных домов в Одессе соседи устроили скандал со стрельбой из-за обвала балконной плиты.Об этом сообщает полиция Одесской области на своей странице в Facebook."В квартире, расположенной на восьмом этаже, произошел обвал балконной плиты, которая упала на балкон соседей снизу. Это стало причиной конфликта между жителями дома. Во время ссоры житель квартиры с седьмого этажа выстрелил из травматического оружия в грудь соседа", - сообщили в полиции, добавив, что 30-летний мужчина госпитализирован.Позже выяснилось, что когда жительница квартиры на 7 этаже поднялась к соседу сверху, чтобы выяснить причину происшествия, он нанес ей телесные повреждения. Женщина пожаловалась на действия соседа своему мужу и он для решения конфликта применил оружие.По обоим фактам начаты уголовные производства по статье 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.Как сообщал "Апостроф", в Ивано-Франковске группа пьяных мужчин устроила стрельбу возле ночного клуба, вследствие чего пострадало двое человек...