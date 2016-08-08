| | В Одессе устроили стрельбу из-за обвалившегося балкона, есть пострадавшие: опубликованы фото и видео
Социум

В Одессе устроили стрельбу из-за обвалившегося балкона, есть пострадавшие: опубликованы фото и видео

понедельник, 02 апреля 2018, 11:12
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В одном из многоквартирных домов в Одессе соседи устроили скандал со стрельбой из-за обвала балконной плиты.
Об этом сообщает полиция Одесской области на своей странице в Facebook.
"В квартире, расположенной на восьмом этаже, произошел обвал балконной плиты, которая упала на балкон соседей снизу. Это стало причиной конфликта между жителями дома. Во время ссоры житель квартиры с седьмого этажа выстрелил из травматического оружия в грудь соседа", - сообщили в полиции, добавив, что 30-летний мужчина госпитализирован.
Позже выяснилось, что когда жительница квартиры на 7 этаже поднялась к соседу сверху, чтобы выяснить причину происшествия, он нанес ей телесные повреждения. Женщина пожаловалась на действия соседа своему мужу и он для решения конфликта применил оружие.
По обоим фактам начаты уголовные производства по статье 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал "Апостроф", в Ивано-Франковске группа пьяных мужчин устроила стрельбу возле ночного клуба, вследствие чего пострадало двое человек...

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