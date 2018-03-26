Избавились от советского мировоззрения: на Западе указали на поразительные изменения в Украине

понедельник, 02 апреля 2018, 10:46Поделитьсяпереглянути новину українськоюЗа последние десятилетия в украинском обществе произошли заметные изменения.Об этом в интервью "Апострофу" рассказал британский политолог Майкл Эмерсон."Я вижу значительные изменения. Я давно слежу за украинскими делами, примерно четверть века. Я был в Киеве во время Оранжевой революции и второго Майдана. Я увидел, что за десятилетие с 2004 года по 2014-й произошли огромные изменения в культуре, природе руководящих групп, элит, молодого поколения, профессионалов", - говорит он.При этом Эмерсон отмечает, если в 2004 году он говорил, что в Киеве только полтора человека понимают о Евросоюзе, то уже сейчас появилось очень много образованных украинцев с новым мировоззрением."Через десять лет есть многочисленные яркие и очень образованные люди с хорошим знанием иностранных языков. И это не только лингвистический вопрос: люди избавились от старого советского мировоззрения и мыслят как современные европейцы. Это видно по многим молодым депутатам в Раде, заместителям министров в правительстве и лидерам гражданского общества. Эти люди являются новой Украиной, если сравнить с тем, что было лишь десять или пятнадцать лет назад. Все это поражает", - констатирует политолог.При этом он указывает на опасную тенденцию, которая складывается в Украине на сегодняшний день."Правительство и [Петр] Порошенко, как часто говорят, сделали за пару лет больше реформ, чем было сделано за предыдущие двадцать. Да, хорошо, в определенной степени это правда. Но сейчас мы видим, что в целом реформы в плане действий в парламенте и вне его замедлились и кое в чем пошли в обратном направлении. Поэтому, кажется, нынешняя ситуация зависла до выборов следующего года. Реформаторская инерция второго Майдана приостановилась. Не во всем, но так выглядит ситуация", - считает Эмерсон.Детальнее читайте в полном тексте интервью на "Апострофе" - Ситуация в Украине зависла до следующего года, кое-что пошло в обратном направлении - западный эксперт...