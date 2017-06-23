Экологическая катастрофа: в сети показали свежие фото из оккупированного Крыма

понедельник, 02 апреля 2018, 10:25Поделитьсяпереглянути новину українськоюВ сети были опубликованы очередные фото из оккупированного Крыма, на которых изображено нынешнее плачевное состояние Коктебельской бухты.Фото разместил блогер Александр Горный на сайте радио Эхо Москвы.По словам блогера, он сделал эти фото 1 апреля. На них видно, как в море из труб стекает некая мутная белесая жидкость. Также на пляже можно увидеть автомобильные покрышки и мусор, а в самом море – ржавые остатки металлических конструкций."В Коктебеле произошла настоящая экологическая катастрофа, по другому я никак не могу прокомментировать те кадры, которые вчера сделал лично. Когда мы с коктебельцами смотрели на это грязное, вонючее болото стекающее в море, то они не могли такого припомнить и это фактически самый центр Коктебелевской бухты, куда через пару месяцев приедут десятки тысяч туристов. Пляжи надо закрывать и на всё лето", – предупреждает автор фотографий.Напомним, недавно "Апостроф" также публиковал фотографии заброшенного дворца графа Мордвинова, бывшего санатория Минобороны Украины, в оккупированной Ялте...