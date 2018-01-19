Возле Харькова в крупном городе произошло коммунальное ЧП: десятки тысяч людей остались без воды

понедельник, 02 апреля 2018, 10:13Поделитьсяпереглянути новину українськоюГород Лозовая Харьковской области полностью остался без воды из-за разрушения коллектора.Об этом сообщает ТСН.12 по счету обвал коллектора в Лозовой оставил без водоснабжения 45 тысяч жителей города. Люди говорят, что две недели подряд отключения воды были временными, а на этих выходных водоснабжение прекратилось полностью.Мэр города Сергей Зеленский в комментарии журналистам заявил, что указанный коллектор не подпадал под санацию в этом году, так как его работа не вызывала вопросов. При этом чиновник отметил, что срок службы сооружения уже прошел.Коммунальщики работают над восстановлением коллектора, но говорят, что трубы настолько старые, что отремонтировать их очень сложно. По предварительным данным, водоснабжение возобновится уже 2 апреля, но нет гарантий, что не произойдет новая авария, так как 2,5 километра коллектора разрушены. Пока же техническую воду жителям Лозовой доставляют спасатели.Как сообщал "Апостроф", ранее без водоснабжения остался город Черкассы, где в результате неблагоприятных погодных условий без электроснабжения осталась насосная станция...