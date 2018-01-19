| | Возле Харькова в крупном городе произошло коммунальное ЧП: десятки тысяч людей остались без воды
Социум

Возле Харькова в крупном городе произошло коммунальное ЧП: десятки тысяч людей остались без воды

понедельник, 02 апреля 2018, 10:13
Поделиться
переглянути новину українською
Город Лозовая Харьковской области полностью остался без воды из-за разрушения коллектора.
Об этом сообщает ТСН.
12 по счету обвал коллектора в Лозовой оставил без водоснабжения 45 тысяч жителей города. Люди говорят, что две недели подряд отключения воды были временными, а на этих выходных водоснабжение прекратилось полностью.
Мэр города Сергей Зеленский в комментарии журналистам заявил, что указанный коллектор не подпадал под санацию в этом году, так как его работа не вызывала вопросов. При этом чиновник отметил, что срок службы сооружения уже прошел.
Коммунальщики работают над восстановлением коллектора, но говорят, что трубы настолько старые, что отремонтировать их очень сложно. По предварительным данным, водоснабжение возобновится уже 2 апреля, но нет гарантий, что не произойдет новая авария, так как 2,5 километра коллектора разрушены. Пока же техническую воду жителям Лозовой доставляют спасатели.
Как сообщал "Апостроф", ранее без водоснабжения остался город Черкассы, где в результате неблагоприятных погодных условий без электроснабжения осталась насосная станция...

Еще по теме

Черкассы из-за аварии остались без воды: все подробности ЧП

Черкассы из-за аварии остались без воды: все подробности ЧП

19-01-2018, 14:27
Читать
Лозовую отключили от воды

Лозовую отключили от воды

26-03-2018, 16:25
Читать
В Лозовой решат водную проблему

В Лозовой решат водную проблему

5-02-2016, 12:45
Читать
В Изюме – крупная авария канализации

В Изюме – крупная авария канализации

15-02-2017, 15:31
Читать
Из-за порыва коллектора пять пригородов столицы остались без воды

Из-за порыва коллектора пять пригородов столицы остались без воды

9-03-2016, 17:56
Читать
Начат запуск водоснабжения жителям Оболонского, Подольского и Шевченковског ...

Начат запуск водоснабжения жителям Оболонского, Подольского и Шевченковског ...

9-08-2015, 13:06
Читать
Социум

Редактор раздела Социум
Написать на e-mail